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Örümcek Ormanları'nda Sonbahar Renkleri

Örümcek Ormanları'nda Sonbahar Renkleri
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Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki Örümcek Ormanları, sonbahar mevsiminde büyüleyici renkleriyle ziyaretçilerini karşılıyor. 1998'de koruma alanı ilan edilen bölge, doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesindeki "Örümcek Ormanları"nda sonbahar renkleri hakim olmaya başladı.

İlçeye bağlı Yeşilköy köyü sınırlarında yer alan ve 1998'de "Örümcek Ormanı Tabiatı Koruma Alanı" ilan edilen 2 bin 630 dekarlık alanda, tabiat anıtı olarak tescillenmiş ladin ve köknar ağaçları bulunuyor.

Ziyaretçilerini bu günlerde güz renkleriyle karşılayan orman, Gümüşhane kent merkezine 60, Kürtün ilçe merkezine ise 11 kilometre mesafede bulunuyor.

Bitki örtüsündeki sıklık nedeniyle Örümcek Ormanları ismi verilen bölge, renk cümbüşüyle sonbaharda da misafirlerine unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Kültür Sanat

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