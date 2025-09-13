Ordu'daki Çay Ocağı, Zamanın İzlerini Sergiliyor

Haberler

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, çay ocağında sergilenen eski eşyalar, ziyaretçilerine nostaljik bir yolculuk sunuyor. İşletme sahibi Mehmet Altuntaş, yaklaşık 500 parçadan oluşan koleksiyonu ile geçmişe dair hatıraları canlandırıyor.

Fatsa ilçesinin Dumlupınar Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki Mehmet Altuntaş, yaklaşık 10 yıldır evinin alt katında çay ocağı işletiyor.

Altuntaş, iş yerinde ve avlusunda hem kendisine ait hem de müşterilerinin hediye ettiği daktilodan gramofona, gaz lambasından bakır mutfak ürünlerine, yün kırpma aletinden radyoya, telefondan bastona kadar yaklaşık 500 eşyayı sergiliyor.

Mehmet Altuntaş, AA muhabirine, işletmesinde önce kendisine ait eski eşyaları, daha sonra da müşterilerinden gelenleri sergilemeye başladığını söyledi.

Yüzlerce eski eşya bulunan çay ocağının adeta müzeye dönüştüğünü belirten Altuntaş, vatandaşların eski eşyaları merakla incelediğini, geçmişe doğru yolculuk yaptıklarını anlattı.

Vatandaşların ilgisi nedeniyle duyduğu mutluluğu dile getiren Altuntaş, bundan sonraki süreçte de eşyaların sayısını artırmayı hedeflediğini kaydetti.

Eşyaların bakım ve temizliğini titizlikle yaptığını vurgulayan Altuntaş, kendisine eski eşyalarını teslim edenlerin hatıralarına özen gösterdiğini belirtti.

Müşterilerden Yaşar Emiralioğlu ise "Buraya geldiğimde adeta ruhum dinleniyor. Bizleri geçmişte yolculuğa çıkardığı için işletme sahibine teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Kültür Sanat
