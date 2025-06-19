Ordu'da Öğrencilerin Yazdığı 'Bir Sınıfın Kırk Sesi' Kitabı Yayımlandı

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Altınordu İlkokulu'ndan 40 öğrencinin yazdığı hikayelerin yer aldığı 'Bir Sınıfın Kırk Sesi' adlı kitap, öğretmen Dilek Yücel'in öncülüğünde yayımlandı. Öğrenciler, hikaye yazma eğitimleri sonucu eserlerini ortaya koydu.

Ordu'da ilkokul öğrencilerinin kaleme aldığı, "Bir Sınıfın Kırk Sesi" adlı hikaye kitabı yayımlandı.

Altınordu İlkokulu öğretmeni Dilek Yücel, bazı öğrencilerinin yazdıkları hikayelerle "Dilimizin Zenginlikleri Projesi"nde ödül aldığını söyledi.

Çocukların başarılı hikayelerini görünce kalıcı bir eser oluşturma fikrinin doğduğunu belirten Yücel, bu düşünceden hareketle eğitimci-yazar Caner Sarıoğlu'nun yaklaşık 7 ay öğrencilere belirli aralıklarla eğitim verdiğini ifade etti.

Yücel, 40 öğrencinin yazdığı hikayelerin yer aldığı 112 sayfalık kitabın geçen ay yayımlandığını anlatarak, çalışmaya destek veren İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Altınordu Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Ersin Moral, okul idaresi, Caner Sarıoğlu ve velilere teşekkür etti.

Hikayesinin yayımlanması dolayısıyla heyecanlı olduğunu dile getiren 9 yaşındaki üçüncü sınıf öğrencisi Mirza Çolak ise ileride kitap yazmak istediğini kaydetti.

Kitap okumayı ve hikaye yazmayı sevdiğini belirten Zeynep Top, bir kitapta yazısının olmasından dolayı mutluluk duyduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Kültür Sanat
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