Üye Girişi
Haberler
Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı

Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı

 Bahçeli'den kalesine bayrak asılan Halep'le ilgili çok konuşulacak çıkış

Bu fotoğrafa yorumu çok konuşulur

 Halep ve Tel Rıfat'ta rejime karşı savaşan örgütler hangileri? İşte isim isim tam liste

Kim bu 5 gün içinde haritayı değiştirenler? İşte isim isim tam liste
17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti

Sınıftaki tüm erkekler, kız öğrenciyi tuvalete götürüp istismar etti

Ordu'da kas hastası çocuğun yaptığı resimler hastanenin koridorunu süslüyor

Ordu'da kas hastası çocuğun yaptığı resimler hastanenin koridorunu süslüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da kas hastası 7 yaşındaki Ömür Asaf Çöp, tedavi gördüğü hastanede yaptığı resimlerle moral buluyor.

Ordu'da kas hastası 7 yaşındaki Ömür Asaf Çöp, tedavi gördüğü hastanede yaptığı resimlerle moral buluyor.

Kas hastalığı dolayısıyla ayakta durmakta zorlanan çocuk, her yıl bir ay Ünye Devlet Hastanesi'nde fizik tedavi görüyor.

Akkuş Şehit Erol Kırtıl İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Ömür Asaf'ın tedaviden arta kalan vakitlerinde yaptığı resimler, hastane koridorundaki panoda sergileniyor.

Ömür Asaf Çöp, gazetecilere, resimlerinin sergilenmesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Resim yapmayı seviyorum. Bir aydır burada resim yapıyorum. Resimlerim sergilendiğinde çok mutlu oldum." dedi.

Ömür Asaf'ın annesi Sultan Çöp ise oğlunun hastalığı dolayısıyla 18-20 yaşına kadar düzenli olarak fizik tedavi almak zorunda olduğunu anlatarak, "Kasları fizik tedavi ile çalışıyor. Engelinin artmaması için fizik tedaviye ihtiyacı var. Tedavisinden arta kalan zamanda canı sıkıldığı için kalem kağıt istedi ve hobi olarak resim yapmaya başladı." diye konuştu.

Sultan Çöp, Ömür Asaf'ın yaptığı resimlerin hemşirenin önerisi üzerine koridordaki panoya asılarak sergilenmeye başlandığını dile getirerek, "Resimlerin burada sergilendiğini gördüğünde çok mutlu oldu. Bu Ömür Asaf'a moral oldu." ifadesini kulandı.

Ünye Devlet Hastanesi Başhekimi Yılmaz Dündar da Ömür Asaf'ın yaptığı çalışmaları sergilediklerini söyledi.

Hastane olarak bu tür çalışmalara her zaman destek olacaklarını aktaran Dündar, "Ömür Asaf'ı azminden ve özverili çalışmasından dolayı takdir ediyoruz, başarılarının devamını diliyoruz. Resim, müzik ve diğer sanatsal faaliyetler hastalıkların iyileşmesinde ve tedavisinde yardımcı oluyor." dedi.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Kültür Sanat
img

Türkiye'ye yalnız gelen turist, taksi şoförünü yemeğe çıkardı
img

Sabrı taşan profesörün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir isteği var
img

Masterchef'te korku dolu anlar

Son Dakika Haberleri

Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Dünya Engelliler Günü mesajları! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sözleri... Dünya Engelliler Günü mesajları! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sözleri... GELİNİM MUTFAKTA 3 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 3 Aralık Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? TÜİK ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI! Kasım ayı enflasyonu ne oldu? Enflasyon rakamları düştü mü? 3 Aralık'ta Tarihte Bugün 3 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 3 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Bu Akşam TV Yayın Akışı 3 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Süper Lig gol krallığı sıralaması ne 3 Aralık Salı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.