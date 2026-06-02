Ordu'da hükümlü ve yükümlülerin el sanatları sergilendi

Ordu'da, hükümlüler ve denetimli serbestlik yükümlülerince üretilen el sanatları ürünleri sergilendi.

Ordu Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk, Ordu Adliye Sarayı'nda düzenlenen programda, Altınordu ile Perşembe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde açılan kurslarda üretilen ürünlerin, Ceza İnfaz Personeli Günü etkinlikleri kapsamında sergilendiğini belirtti.

Ceza infaz kurumları ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde açılan filografi, kağıt rölyef, tel kırma, amigurumi ve çeşitli el sanatları kurslarına hükümlüler ve yükümlülerin katıldığını vurgulayan Öztürk, "Sergide, hükümlülere ve denetimli serbestlik altında cezalarını infaz etmekte olan yükümlülerimize fırsat verildiğinde nasıl bir katma değer ortaya çıkardıklarını da göreceğiz." dedi.

Konuşmanın ardından Vali Muammer Erol ve protokol üyeleri, iki gün ziyaret edilebilecek serginin açılışını gerçekleştirdi.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Baro Başkanı Birsen Uçar, Altınordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ve diğer ilgililer katıldı.