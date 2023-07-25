Onur Yaprakcı ve Yakup Korkusuz'un yapımcılığını üstlendiği 'Oyun Bitti' filmi için start verildi

Matine Film şirketiyle Onur Yaprakcı ve Yakup Korkusuz'un yapımcılığını üstlendiği 'Oyun Bitti' filmi için yönetmen Gökhan Arı tarafından start verildi. Taner Şahin'in senaryosunu kaleme aldığı aksiyon-gerilim türündeki filmin çekimlerine bu hafta başlanacak. Oyuncu kadrosunda İlker Aksum, Can Nergis, Melih Selçuk, İlay Erkök, Abdül Süsler, Ali Oğuz Şenol, Nur Erkoç, Onur Yaprakcı, Bulut Genç, Doğaner Çıtak ve Oğuzhan Kansız yer alıyor. Film, ölümle yaşam arasındaki ince çizgide yaşanan kıyasıya bir mücadeleyi beyazperdeye taşıyacak.

Yapımcılığını Matine Film şirketiyle Onur Yaprakcı ve Yakup Korkusuz'un, yönetmenliğini Gökhan Arı'nın üstlendiği "Oyun Bitti" filmi için start verildi.

Senaryosunu Taner Şahin'in kaleme aldığı aksiyon-gerilim türündeki filmin ekibi geçtiğimiz cumartesi günü The Marmara Taksim Otel'de yapılan okuma provasında bir araya geldi.

İŞTE OYUNCU KADROSU

Oyuncu kadrosunda İlker Aksum, Can Nergis, Melih Selçuk, İlay Erkök, Abdül Süsler, Ali Oğuz Şenol, Nur Erkoç, Onur Yaprakcı, Bulut Genç, Doğaner Çıtak ve Oğuzhan Kansız'ın yer aldığı "Oyun Bitti"nin çekimlerine bu hafta başlanacak.

Film, ölümle yaşam arasındaki ince çizgide yaşanan kıyasıya bir mücadeleyi beyazperdeye taşıyacak.

SİLAHLAR GERÇEK ÇIKINCA...

2023 yılı içinde seyirciyle buluşması planlanan "Oyun Bitti" filminin konusu şöyle: Airsoft oyunlarına meraklı Cenk, Cihan ve arkadaşları, bir Rus airsoft takımının kendileriyle ucunda para ödülü olan bir maç yapmak istediklerini öğrenir.

Teklifi kabul eden ekip, oyunun oynanacağı adaya gider. Ancak oyun başladıktan kısa bir süre sonra yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu fark ederler.

Rus takımının elindeki silahlar gerçektir! Artık Rus takımı avcı, Cenk, Cihan ve arkadaşları ise avdır...