OMÜ Tiyatro Topluluğu, Depremzede Çocuklarla 35. Sanat Yılını Kutladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tiyatro Topluluğu 35. sanat yılını depremzede çocuklarla birlikte kutladı.

Topluluk her yıl gerçekleştirdiği turneyi bu yıl depremin merkez üssü Kahramanmaraş'tan başlattı.

Üniversite öğrencilerinin her yıl sosyal sorumluluk projesi olarak gerçekleştirdiği çocuk oyunlarından "Gimzeşa Maceraları" adlı oyunu Kahramanmaraş'taki depremzede çocuklarla buluşturdu.

İki seans olarak oynanan oyunlar da konteyner kentlerde yaşayan çocuklar orman içerisindeki maceraya ortak edilerek unutulmaz gün yaşadı.

OMÜ Tiyatro Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi Şevval Özer, depremzede çocuklarla çeşitli oyunlar oynayarak güzel vakit geçirmeye geldiklerini söyledi.

Özer, "OMÜ olarak depremzede çocuklarla çocuk oyununu buluşturmak için buradayız. Onlara oyun oynayacağız, birlikte eğleneceğiz. Küçük bir kütüphane bırakıp başka çocuklara oynamaya gideceğiz. Oyunumuz bir orman da geçiyor. 5 ana karakterimiz var onların macerasını izleyeceğiz. Çocuklara çeşitli şeyler öğreterek onlarla güzel bir vakit geçireceğiz." diye konuştu.