OMÜ'de 30. Ulusal Tiyatro Festivali

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tiyatro Topluluğu'nun 38. sanat yılı kapsamında düzenlenen 30. 'Ulusal Tiyatro Festivali', farklı üniversitelerden toplulukların sahneleriyle ücretsiz olarak izleyiciyle buluşuyor.

OMÜ Tiyatro Topluluğu tarafından düzenlenen festival, Güzel Sanatlar Kampüsü içerisinde yer alan OMÜ Sahnesi'nde 27 Nisan- 5 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilmeye devam ediyor. Türkiye'nin farklı üniversitelerinden tiyatro ekiplerinin katıldığı festivalde, her gün farklı oyunlar sahneleniyor. Programda yetişkinlere ve çocuklara yönelik oyunlar yer alırken, klasik ve çağdaş eserler izleyiciyle buluşacak.

Festival kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi'nin tiyatro toplulukları sahne alıyor.

Sarı Düşler Defteri, Temsil İptal Edilmedi, Bozuk Paralar Opereti, Aşk ile Ölüm Arasında, Midas'ın Kulakları, Yeni Kiracı, Bir Fakir Orhan Veli, Mutluluğa Giden Son Tren, Albayın Karısı, Kuş, Ölesiye, Fareler ve İnsanlar, Son Gece Mahallesi, Bir Yerlerde Sıkıyönetim, Bir Yaz Gecesi Rüyası, İhtimallerin Farkı, Cesaret Ana ve Çocukları adlı tiyatro oyunları sanatseverle buluşuyor.

Tüm etkinliklerin ücretsiz olarak izlenebileceği festival, Samsun'daki sanatseverleri OMÜ Sahnesi'ne davet ediyor. - SAMSUN

