Ömer Faruk Belviranlı 'Gelin Allah Diyelim' Temalı Konser Verdi
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü ve ses sanatçısı Ömer Faruk Belviranlı, "Gelin Allah Diyelim" temalı konser verdi.
CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon'da düzenlenen konserde Belviranlı, hicaz, hüseyni, segah ve hüzzam makamlarından ilahiler seslendirdi.
Konserde, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün saz sanatçıları Belviranlı'ya eşlik etti.
Belviranlı'ya ilahilerde eşlik eden müzikseverler, konser sonunda sanatçıyı ayakta alkışladı.