Oltu Kalesi'nin Restore Edilmesi İsteniyor

Oltu Kalesi'nin Restore Edilmesi İsteniyor
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Erzurum'un Oltu ilçesinde, Urartular dönemine ait tarihi Oltu Kalesi'nin çevre duvarının yıkılması, halkı endişelendiriyor. Yöre halkı, kalenin acilen restore edilmesini talep ediyor.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde vatandaşlar, Urartular dönemine ait Oltu Kalesi'nin restore edilmesini istiyor. Kale surlarının doğu kısmındaki çevre duvarlarının başlangıcında yer alan burcun yıkılması, yöre halkını endişelendiriyor.

İlçenin önemli tarihi yapılarından biri olan Oltu Kalesi surlarının çevre duvarında yaşanan yıkım, yöre halkını da endişelendiriyor. Konumu ve mimarisi nedeniyle milattan önce 3'üncü yüzyılda Urartular döneminde yapıldığı belirlenen tarihi kalenin çevre duvarı, bölgede yaşanan yağışların ardından yıkıldı. Savaş kurallarına göre önemli bir geçidin üzerine inşa edilen kale, yıllardır restore edilmeyi bekliyor. Tarihi yapının her geçen gün zarar görmesi, ilçe halkını endişelendiriyor. Oltu halkı, yetkililerden kaleye acilen müdahale edilmesini ve kapsamlı bir restorasyon sürecinin başlatılmasını talep ediyor.

'YETKİLİLERDEN BİR AN ÖNCE MÜDAHALE ETMELERİNİ İSTİYORUZ'

Oltu Kalesi'nin altında iş yeri bulunan Erdal Akpınar, sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde kale duvarlarının bir bölümünün yıkıldığını fark ettiğini söyledi. Kaledeki yıkımın engellenmesi için çalışmaların yapılmasını belirten Akpınar, "Oltu Belediye Başkanımız Adem Çelebi'nin daha önce yaptığı bir açıklamada bu sezon içerisinde restorasyon çalışmalarına başlanacağı ifade edilmişti. Bu çalışmaların bir an önce başlamasını hatta mümkünse öne çekilmesini istiyoruz. Van'daki Hoşap Kalesi'nden sonra en önemli kalelerden biri olduğunu düşünüyorum. Tarihi bir değer olarak kalenin korunmasını tüm kalbimle istiyorum" diye konuştu.

Vatandaşlardan Savaş Kara, kalenin çevre duvarındaki yıkıntıya müdahale edilmesini isteyerek, "Yoldan geçerken kalenin yıkılan bölümünü gördüm. Çok üzüldüm. Oltu'nun tarihi simgelerinden biri olan kalemizin bu halde olması hepimizi derinden yaralıyor. Yetkililerden bir an önce müdahale etmelerini istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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