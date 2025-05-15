Öğrencilerin Tiyatro İsteği Yerine Getirildi

Öğrencilerin Tiyatro İsteği Yerine Getirildi
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Çankırı'nın Orta ilçesinde, Kaymakam Erkan Minuz'un öncülüğünde Sebahattin Çakır İlkokulu öğrencileri için 'Şamata Çocuk Tiyatrosu' davet edildi. Tiyatro gösterisi, üç farklı yaş grubuna hitap eden 'Nasrettin Hoca ve Kaybolan Eşeği' adlı oyun ile gerçekleştirildi.

Çankırı'nın Orta ilçesinde, öğrencilerin tiyatro isteğini Kaymakam Erkan Minuz yerine getirdi.

Sebahattin Çakır İlkokulu öğrencilerinin tiyatro izleme isteği üzerine harekete geçen Kaymakam Minuz, okul idaresiyle yaptığı görüşmelerin ardından Ankara'dan "Şamata Çocuk Tiyatrosu" ekibini ilçeye davet etti.

Üç perdeden oluşan tiyatro gösterisi, gün boyu üç farklı yaş grubuna hitap edecek şekilde sahnelendi. Sabah saatlerinde ilkokul öğrencileri için, öğle saatlerinde ortaokul öğrencileri için ve günün son seansında ise lise öğrencileri için perde açıldı.

"Nasrettin Hoca ve Kaybolan Eşeği" adlı oyun, Orta Yıldırım Beyazıt Anadolu Çok Programlı Lisesi'nin konferans salonunda sahnelendi. Öğrenciler oyunu büyük ilgiyle izledi.

Gösteriye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer, okul yöneticileri ve öğretmenler de katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldular. Kaymakam Minuz, yaptığı açıklamada kültürel ve sanatsal etkinliklerin öğrencilerin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Kültür Sanat
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