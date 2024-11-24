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Öğrencilerden Öğretmenler Günü'nde Anlamlı Bağış

Öğrencilerden Öğretmenler Günü'nde Anlamlı Bağış
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki Mimar Sinan İlköğretim Okulu'nun 2-C sınıfı velileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle öğretmenleri adına Kamerun'daki ihtiyaç sahibi çocuklar için bağışta bulundu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir ilkokuldaki öğrencilerin velileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenleri adına Kamerun'daki ihtiyaç sahibi çocuklara bağışta bulundu.

Mimar Sinan İlköğretim Okulu'ndaki 2-C sınıfının velileri, aralarında para topladı. Topladıkları parayı Lösemili Çocuklar Vakfının (LÖSEV) banka hesabına sınıf öğretmeni Gizem Aslan Uysal adına yatıran velilere, öğretmenin adının yazılı olduğu sertifika gönderildi.

Söz konusu bağışla Kamerun'daki bir grup çocuğa yemek verildi.

Öğrenciler ve veliler, Uysal'a 24 Kasım Öğretmenler Günü hediyesi olarak sertifikayı verip, Kamerun'daki çocukların teşekkür etmek amacıyla gönderdikleri videoyu izletti.

Öğretmen Gizem Aslan Uysal, öğrenci ve velilerin bu anlamlı davranışı karşısında duygulandığını dile getirerek, "Biz öğretmenler, maddi hediye değil, velilerimizden saygı ve sevgi bekleriz. Ancak böyle bir iyiliğe ve hayra vesile oldukları için tüm velilerime çok teşekkür ederim. Bu benim için unutulmaz bir Öğretmenler Günü oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Sarıhan - Kültür Sanat
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