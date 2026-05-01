Öğrenciler Nasreddin Hoca fıkralarını canlandırdı

Ailemle Eğitim Yolculuğum Projesi kapsamında Aydıntepe Şehit Oktay Altuntaş İlkokulunda kültürel etkinlik düzenlendi.

Ailemle Eğitim Yolculuğum Projesi kapsamında Aydıntepe Şehit Oktay Altuntaş İlkokulunda kültürel etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, Nasreddin Hoca fıkraları öğrenciler tarafından canlandırıldı.

Okulun kültür odasında gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, geleneksel Türk kültürünün önemli değerlerinden Nasreddin Hoca fıkralarını canlandırdı. Programa izleyici olarak katılan veliler, öğrencilerin sahnelediği canlandırmaları ilgiyle takip etti.

Etkinlikte öğrenciler, Nasreddin Hoca fıkralarıyla hem kültürel değerleri tanıma hem de kendilerini ifade etme imkanı buldu. Sahne performanslarıyla velilerinden tam not alan öğrenciler, özgüvenlerini geliştirme fırsatı da yakaladı.

Öğrenci-veli-okul iş birliğinin güçlendirilmesine katkı sağlayan etkinlik, veliler tarafından memnuniyetle karşılandı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
