Öğrenciler Ebru Sanatıyla Tanıştı

MARDİN'in Midyat ilçesinde Söğütlü Anadolu Lisesi öğrencileri, düzenlenen etkinlikte ebru sanatıyla tanıştı. Öğrenciler hem sanatın tarihini öğrendi hem de uygulamalı çalışmayla kendi eserlerini ortaya çıkardı.

Söğütlü Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Aziz Önen Kız Anadolu Lisesi'nde görev yapan Görsel Sanatlar Öğretmeni Rıdvan Can, okul yönetiminin daveti üzerine öğrencilerle bir araya geldi. Okul Müdürü Bedrettin Şahin ve Müdür Yardımcısı Yusuf Kaya tarafından karşılanan Can, ebru sanatının kökenleri, İslam kültüründeki yeri, kullanılan malzemeler ve yapım teknikleri hakkında bilgi verdi. Ardından öğrenciler fırçalarını boya teknelerine daldırarak kendi desenlerini oluşturdu. Suyun üzerinde şekillenen motifler kağıtlara aktarılınca birbirinden farklı eserler ortaya çıktı.

'TEKNOLOJİYİ KOVALARKEN, MİRAS KALAN SANATLARIMIZI DA GERÇEKLEŞTİRDİK'

Okul Müdürü Bedrettin Şahin, etkinliğin öğrenciler için çok anlamlı olduğunu belirterek, "Ebru sanatını öğrencilerimize tanıtmak ve onların keyifli bir gün geçirmesi için bu işin uzmanı olan kıymetli öğretmenimiz Rıdvan hocamızı davet ettik. Kendileri de sabahtan beri üşenmeden bütün kademelerdeki öğrencilerimizle ebru sanatını icra ettiler. Öğrencilerin çoğu çok keyif aldı. Bizler teknolojiyi kovalarken aynı zamanda atalarımızdan miras kalan sanatlarımızı da yaşatmak adına hocamızla böylesi güzel bir etkinliği gerçekleştirmiş olduk" dedi. Görsel Sanatlar Öğretmeni Rıdvan Can ise, "Öğrencilerimize hem ebruyu tanıttık, onlarla keyifli bir zaman geçirdik. Bayağı ürün ortaya çıkardık, şu anda da yapmaya devam ediyorlar ve keyifle sürdürüyorlar. Bu ortamı bize sağlayanlara çok teşekkür ediyorum. Sanata duyarlı olan öğrenciler kültürel anlamda gelişiyor, estetik duyguları güçleniyor. Bu durum çevreye ve doğaya da yansıyor. Böylelikle sanatın toplumdaki yeri de pekişmiş oluyor" diye konuştu.

'GÜZEL BİR DENEYİM OLDU'

Etkinliğe katılan öğrencilerden Sara Kırmızıtoprak, "İlk kez ebru yaptım, çok mutlu oldum. Yeteneklerimizi ortaya çıkarmamıza yardımcı oldu" dedi. Güldünya Evirken, "İlk başta zordu ama desenler ortaya çıkınca çok sevindim" diye konuştu. Fehime İnan ise "Sanatla ilgili hayatımızda güzel bir deneyim oldu" ifadesini kullandı. Öğrencilerden Mukaddes Batı ve Ayşenur Pekedis de etkinliğin kendilerine hem eğlence hem de yeni bir bakış açısı kattığını söyledi.