Haberler

Öğrenciler Antandros Antik Kenti'ni Ziyaret Etti

Öğrenciler Antandros Antik Kenti'ni Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür Koruyucuları Eğitimi Projesi kapsamında, 35 öğrenci Antandros Antik Kenti'ni gezerek arkeologlardan bilgi aldı ve kentin 8 bin yıllık tarihine dair bilgiler edindi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının yürüttüğü Kültür Koruyucuları Eğitimi Projesi kapsamında, Balıkesir Kuvayi Milliye Müzesi organizasyonuyla Kızılkeçili İlkokulundan 35 öğrenci, Altınoluk Mahallesi'ndeki 8 bin yıllık Antandros Antik Kenti'ni gezdi.

Geziye katılan öğrencilere ziyaretleri sırasında Antandros Antik Kenti kazı ekibinden arkeolog Murat Karagöz ve kazı başkanlığının yönetim kurulu üyesi Gülsen Kuku eşlik etti.

Antandros Antik Kenti'ndeki kazı alanını gezen öğrenciler, arkeologlardan bilgi aldı.

Yerinde eğitim anlayışıyla gerçekleştirilen ziyarette, öğrencilere kentin 8 bin yıllık geçmişine dair arkeolojik bilgiler ile bağlantılı mitolojik hikayeler aktarıldı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Kültür Sanat
KKTC'de liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzüğü Anayasa Mahkemesi iptal etti

KKTC'de büyük tartışma yaratacak "başörtüsü" iptali
Yedikleri yemek bir aileyi paramparça etti: 2 çocuk öldü, anne yoğun bakımda

Yedikleri yemekten sonra hayatları kabusa döndü! Evlatları artık yok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel: İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olamazsa en kuvvetli aday Mansur Yavaş

Özel ilk kez net konuştu: İmamoğlu olmazsa en kuvvetli aday...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.