Öğrenciler Antandros Antik Kenti'ni Ziyaret Etti
Kültür Koruyucuları Eğitimi Projesi kapsamında, 35 öğrenci Antandros Antik Kenti'ni gezerek arkeologlardan bilgi aldı ve kentin 8 bin yıllık tarihine dair bilgiler edindi.
Kültür ve Turizm Bakanlığının yürüttüğü Kültür Koruyucuları Eğitimi Projesi kapsamında, Balıkesir Kuvayi Milliye Müzesi organizasyonuyla Kızılkeçili İlkokulundan 35 öğrenci, Altınoluk Mahallesi'ndeki 8 bin yıllık Antandros Antik Kenti'ni gezdi.
Geziye katılan öğrencilere ziyaretleri sırasında Antandros Antik Kenti kazı ekibinden arkeolog Murat Karagöz ve kazı başkanlığının yönetim kurulu üyesi Gülsen Kuku eşlik etti.
Antandros Antik Kenti'ndeki kazı alanını gezen öğrenciler, arkeologlardan bilgi aldı.
Yerinde eğitim anlayışıyla gerçekleştirilen ziyarette, öğrencilere kentin 8 bin yıllık geçmişine dair arkeolojik bilgiler ile bağlantılı mitolojik hikayeler aktarıldı.