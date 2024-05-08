Of ilçesinde özel eğitim öğrencilerine etkinlik düzenlendi
Trabzon'un Of ilçesinde Yakup Türköz Özel Eğitim Meslek Okulu bahçesinde özel eğitim öğrencilerine yönelik bir etkinlik düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, etkinlikte emeği geçenleri kutladı ve öğrenciler için en güzelini ve faydalı olanını yapmaya çalıştıklarını belirtti.
Trabzon'un Of ilçesinde özel eğitim öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Yakup Türköz Özel Eğitim Meslek Okulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, organizasyonda emeği geçenleri kutladı.
Öğrenciler için en güzelini ve faydalı olanını yapmaya çalıştıklarını belirten Kabahasanoğlu, "Bundan sonra da aynı gayret ve inançla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.
Çocukların çeşitli oyunlar oynadıkları etkinlik, ikramın ardından sona erdi.