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Türk Halk Müziği Korosu'nun sezon sonu konseri yoğun ilgi gördü

Türk Halk Müziği Korosu'nun sezon sonu konseri yoğun ilgi gördü
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Eskişehir'de Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi Türk Halk Müziği Korosu'nun 52. Yıl Sanat Gecesi Sezon Sonu Konseri, yoğun katılımla büyük coşku yaşandı. Koro Şefi Ahmet Kızılok yönetimindeki konserde izleyiciler türkülere hep bir ağızdan eşlik etti.

Eskişehir'de Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi Türk Halk Müziği Korosu'nun yoğun katılımla gerçekleştirilen 52. Yıl Sanat Gecesi Sezon Sonu Konseri'nde büyük coşku yaşandı.

Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde Koro Şefi Ahmet Kızılok'un yönetiminde gerçekleşen konsere, sanatseverler ve davetliler katıldı. İzleyiciler, konserde hep bir ağızdan eşlik ettikleri Türk Sanat Müziği parçalarını sık sık ayakta alkışladılar. Konser sonunda, emeği geçenlere plaket ve çiçek buketi takdim edildi. Solistler geçidi ile tamamlanan program sonrası Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi Türk Halk Müziği Korosu, çalışmalarına 2026-2027 eğitim yılı başına kadar ara verdi.

"Türkülerimizi sunmaktan onur ve gurur duyuyoruz"

Koro Şefi Ahmet Kızılok, "Türkülerle bir araya gelmenin, birlikte hissetmenin ve aynı gönülde buluşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Sahnede; Eskişehir'in yetiştirdiği sesler ve saz sanatçıları ile sizlere türkülerimizi sunmaktan onur ve gurur duyuyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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