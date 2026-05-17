Doğaseverler ODTÜ'de canlı türlerini kayıt altına aldı

Doğaseverler, ODTÜ'de düzenlenen "8. Tür Say" etkinliği kapsamında rehberler eşliğinde bitki, hayvan ve çeşitli canlı türlerini kayıt altına aldı.

Doğa Koruma Merkezi Vakfı (DKM) ve ODTÜ EKOSAM Öğrenci Topluluğu işbirliğiyle Dünya Biyoçeşitlilik Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşların biyolojik çeşitliliğe ilgisini artırmak amacıyla düzenlenen etkinliğe, çocukların da aralarında bulunduğu 120 kişi katıldı.

Uzmanlar ve doğa rehberleri eşliğinde 10'lu gruplara ayrılan katılımcılar, haritayla belirlenen arazilerde gözlem yaptı.

Gördükleri bitki, kuş, kelebek gibi canlıların fotoğraflarını çeken doğaseverler, uzmanlar yardımıyla canlı türlerini kayıt altına alındı. Etkinliğe katılan bir grup gönüllü de resimlerini çizdikleri canlı türlerini kaydetti.

DKM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Uğur Zeydanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehrin merkezindeki ODTÜ yerleşkesindeki doğal alanların tanınması ve vatandaş bilimiyle doğaya yönelik çalışmalara katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Organizasyonla vatandaşların bilimsel faaliyetlere katkı sunduğunu anlatan Zeydanlı, "Katılımcılarımız doğayı tanıyan rehberlerimiz eşliğinde araziye çıkıyorlar. Onlara belirlenmiş bir bölge veriliyor, akşama kadar o alandaki türleri bulmaya çalışıyorlar. Katılımcılarımız farklı türlerin fotoğrafını çekip bir uygulamaya yüklüyorlar. Uzmanlarımız da onları tanımlıyor ve bu sayede aynı anda kampüsün çok farklı yerlerinden canlı türleriyle ilgili bilgiler ortaya koymuş oluyoruz." diye konuştu.

Zeydanlı, 25 yıldan fazla süredir kampüsün bitkileri üzerine çalıştığını, daha önce hiç rastlamadığı iki orkide türünü bu etkinlikler sayesinde bulduklarını dile getirdi.

Uğur Zeydanlı, etkinlik sayesinde çocukların da hem doğayı tanıma şansı yakaladıklarını hem de doğa koruma açısından bilgi ve farkındalık edindiklerini vurguladı.

"Gözlemlemediğimiz türleri gözlemlemeyi hedefliyoruz"

ODTÜ EKOSAM Öğrenci Topluluğu üyesi Birgül Selay Yiğit ise üniversite yerleşkesinin yapay bir ormanın yeniden doğallaşma sürecinin gözlemlenmesi nedeniyle çok kıymetli bir yer olduğunu ifade etti.

Organizasyonla hem insanların doğayla bağını güçlendirdiklerini hem de okulu koruyarak doğayı desteklediklerini belirten Yiğit, "Daha verimli bir şekilde ilerlemek için her sene gruplarımızı artırıyoruz. ODTÜ'de taradığımız alanları genişletiyoruz ve daha geniş bölgelere ulaşarak önceden gözlemlemediğimiz türleri gözlemlemeyi hedefliyoruz. Doğa rehberlerimiz çok iyi iş çıkartıyor." dedi.

Tespit edilen türlerin daha sonra bilim insanları tarafından teşhis edildiğini aktaran Yiğit, DKM tarafından her sene biyolojik envanter çıkartıldığını belirtti.

"Daha önce hiç görmediğim siyah gelincik gördüm"

Etkinliğe ailesiyle birlikte katılan çocuklardan 6 yaşındaki Doğa Kuday da canlıları büyüteciyle incelediğini belirterek "Burada yürüyüşe çıktık, sonra birkaç araştırma yaptık ve fotoğraflar çektik. Bir çiçek gördüğümde büyütecimi oraya tutup gözlerimle bakıyorum." diye konuştu.

İncelemelere katılan 7 yaşındaki Kayra Kuday ise "Bugün böcekler keşfettim, onların fotoğrafını çektim. Bazıları çok ilginçti. Çekirge elime zıplamıştı. Isırgan otu ısırmıştı. Isırgan otu dışında her şeyden keyif aldım." dedi.

Etkinliğe katılan 11 yaşındaki Doğa Özkan da bir sürü bitki ve canlıyı yakından gözlemlediğini anlatarak "Doğa bana çok keyif ve huzur veriyor. O yüzden bu etkinliğe gelmek beni çok mutlu etti. Burada daha önce hiç görmediğim siyah gelincik gördüm. Bana garip geldi. Mesela ağaç kütüğünde yosunlar gördük. Yakından baktığımızda mantara da benziyorlardı. Ama mesela yosunmuş, bunu öğrendik." ifadelerini kullandı.