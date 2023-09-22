Ödemiş'te İlkkurşun ve Milli Mücadele Anı Evi öğrenci ve öğretmenleri ağırlıyor

Ödemiş'in düşman işgalinden kurTuluşunun 101. yıl dönümünde Ödemiş Belediyesi tarafından ziyarete açılan İlkkurşun ve Milli Mücadele Anı Evi yeni eğitim yılıyla birlikte öğrenci gruplarını ağırlamaya başladı.

İşgale karşı İlkkurşun Direnişi'nin başladığı ile Kuvayı Milliye'nin temellerinin atıldığı Ödemiş'te o dönemde verilen büyük mücadeleyi ve yaşananları yansıtan bilgi, belge ve görsellerin yer aldığı temalı odalarıyla yeni nesillere yöre tarihini yakından öğrenme olanağı sunan İlkkurşun ve Milli Mücadele Anı Evi'ne Ödemiş Özel Sınav Koleji ortaokul ve lise öğrencileri konuk oldu.

Öğrenciler ve öğretmenler, arkeolog Müjgan Özkan Can'ın rehberliğinde İlkkurşun ve Milli Mücadele Anı Evi'nin temalı odalarını inceleyip yörenin Kuvayı Milliye geçmişi konusunda bilgi sahibi oldu.

İLKKURŞUN VE MİLLİ MÜCADELE ANI EVİ, GENÇLİK CADDESİ'NDE

3 Eylül 2023 tarihinde ziyarete açılan İlkkurşun ve Milli Mücadele Anı Evi, Emmioğlu Mahallesi Gençlik Caddesi'nde Ödemiş Ticaret Odası karşısında yer alıyor.

İşgal günlerinde ilk örgütlü halk direnişi olma özelliğini taşıyan İlkkurşun Direnişi'nin aşamaları, dönemin Ödemiş Kaymakamı Bekir Sami Bey'in itilaf devletlerine telgrafla verdiği ültimatom ve İzmir Valiliği'ne gönderdiği telgraflar, Küçük Menderes Havzasında oluşturulan Kuvayı Milliye Cephelerine dair görseller ve objeler, işgalci Yunan güçlerinin o günlerdeki mezalimine dair bilgiler ve objeler, Küçük Menderes Havzası Kuvayı Milliye yapılanmasında ve Ulusal Kurtuluş Mücadelesinde yer almış kahramanların ve efelerin biyografileri ile bölgedeki Kuvayı Milliye tarihine ışık tutan kitapların yer aldığı Anı Evi'nde İzmir'in kurtuluşu sonrası kente asılan ilk bayraklardan biri olan elde dikilmiş Türk Bayrağı da sergileniyor.

İlkkurşun ve Milli Mücadele Anı Evi, Pazar günü hariç her gün 08.30-17.30 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.