Nürnberg'de 'Sounds of Türkiye' Konseri Düzenlendi

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Almanya’nın Nürnberg kentinde Türk müziği eserlerinin seslendirildiği 'Sounds of Türkiye' konserinde, çeşitli sanatçılar zengin Türk müziği repertuvarını seyircilerle buluşturdu. Konserde Eray İnal'ın eseri ilk kez yurt dışında seslendirildi.

Almanya'nın Nürnberg kentinde senfonik Türk müziği eserlerinin seslendirildiği "Sounds of Türkiye" konseri düzenlendi.

Türk müziğinin zengin çeşitliliğinin yansıtılması hedefiyle organize edilen konserde, sanatçılar Nevit Kodallı'nın "Telli Turna Süiti" ile Turgay Erdener'in "Dolama Dolamayı" eserleri yer aldı.

Etkinlikte, besteci ve orkestra şefi Eray İnal'ın "Anatolian Rhapsodie" eseri ilk kez yurt dışında şef Turgay Hilmi'nin yönettiği senfoni orkestrası tarafından seslendirildi.

İnal da gecede zurna solisti olarak sahne aldı.

Konserin ikinci kısmında Kamran Aziz ve Murat Üstün'ün "Al Yemeni" ile Ulvi Cemal Erkin'in "Köçekçe" eserleri müzikseverlerle buluşturuldu.

Bağlamada Adil Çete, halk danslarında ise Nürnberg Türk Halk Oyunları Topluluğu yer aldığı etkinliğe, Türkiye'nin Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci de katıldı.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Kültür Sanat
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