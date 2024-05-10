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Nuri Bilge Ceylan'ın 'Bir Zamanlar Anadolu'da' filmi Kosova'da gösterildi

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Nuri Bilge Ceylan'ın ödüllü filmi 'Bir Zamanlar Anadolu'da', Kosova'nın başkenti Priştine'deki tarihi 'Kino Armata' sinemasında gösterildi. Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği tarafından düzenlenen etkinliğe büyükelçiler ve davetliler katıldı.

Nuri Bilge Ceylan'ın "Bir Zamanlar Anadolu'da" filmi Kosova'nın başkenti Priştine'deki tarihi "Kino Armata" sinemasında gösterildi.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliğince Priştine'nin tarihi "Kino Armata" sinemasında düzenlenen etkinliğe, ülkede görevli büyükelçiler ile çok sayıda davetli katıldı.

Gösterimden önce katılımcıları selamlayan Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, etkinlik kapsamında "Bir Zamanlar Anadolu'da" filmini üçüncü defa izleyeceğini söyledi.

Filmin, doğup büyüdüğü Ankara'nın yakınındaki Kırıkkale'de çekildiğini belirten Angılı, "Orada yaşayanlar veya görenler bilirler, zamanın bir akış olmaktan daha çok bir durağanlık ve tek parça bir bütün haline dönüştüğünü hissettiğiniz coğrafyadır orası. Bu da insanın kafasında cevaplardan çok soruları tetiklemeye başlar bir süre sora, özellikle şehrin gürültüsünde değil de daha kırsal alanda, taşrada yaşıyorsanız." dedi.

Angılı, ayrıca filmin kendisine göre cevaplardan çok sorular soran bir film olduğunu dile getirdi.

Türk sinemasının başarılı yönetmenlerinden Nuri Bilge Ceylan'ın "Bir Zamanlar Anadolu'da" filmi 2011'de Cannes Film Festivali'nde Jüri Büyük Ödülü'nü kazanmıştı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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