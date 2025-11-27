Nuri Bilge Ceylan'a İranlı bağımsız sinemacılardan tepki

Dünyaca ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın İran'ın devlet destekli Fajr Film Festivali'nde jüri başkanlığı yapacak olması, ülke içindeki bağımsız sinemacıların tepkisini beraberinde getirdi.

BASKICI REJİME DESTEK ALGISI

İranlı sinemacılar, Ceylan'ın festivalde yer almasının ülkedeki baskıcı rejime dolaylı bir destek olarak algılanabileceğini belirterek karara tepki gösterdi. Festivalin uzun süredir hükümet çizgisinde ilerlediğini ifade eden bağımsız yönetmenler, uluslararası isimlerin katılımının rejimin imajını yumuşatmak için kullanıldığını savundu.

Eleştirilere yanıt veren Nuri Bilge Ceylan ise, festivalde bulunma nedeninin "sanatı ve genç sinemacıları desteklemek" olduğunu vurguladı. Ceylan, siyasi tartışmalardan uzak durduğunu belirterek, katılım kararının tamamen sinemasal motivasyonlarla alındığını dile getirdi.

Fajr Film Festivali, her yıl İran Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı'nın desteğiyle düzenleniyor ve ülkedeki en önemli sinema etkinliği olarak kabul ediliyor. Bu yıl Ceylan'ın jüri başkanlığı, hem İran'da hem de uluslararası sinema çevrelerinde geniş yankı uyandırmış durumda.