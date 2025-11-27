Haberler

Nuri Bilge Ceylan'a İranlı bağımsız sinemacılardan tepki

Nuri Bilge Ceylan'a İranlı bağımsız sinemacılardan tepki
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan, İran'da düzenlenen devlet destekli Fajr Film Festivali'nde jüri başkanlığı yapacak. Ceylan'ın bu görevi kabul etmesi İranlı bağımsız sinemacılar arasında tartışmalara yol açtı.

  • Nuri Bilge Ceylan, İran'ın devlet destekli Fajr Film Festivali'nde jüri başkanlığı yapacak.
  • İranlı bağımsız sinemacılar, Ceylan'ın festivalde yer almasını baskıcı rejime dolaylı destek olarak algılıyor.
  • Nuri Bilge Ceylan, festivalde bulunma nedenini sanatı ve genç sinemacıları desteklemek olarak açıkladı.

Dünyaca ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın İran'ın devlet destekli Fajr Film Festivali'nde jüri başkanlığı yapacak olması, ülke içindeki bağımsız sinemacıların tepkisini beraberinde getirdi.

BASKICI REJİME DESTEK ALGISI

İranlı sinemacılar, Ceylan'ın festivalde yer almasının ülkedeki baskıcı rejime dolaylı bir destek olarak algılanabileceğini belirterek karara tepki gösterdi. Festivalin uzun süredir hükümet çizgisinde ilerlediğini ifade eden bağımsız yönetmenler, uluslararası isimlerin katılımının rejimin imajını yumuşatmak için kullanıldığını savundu.

Eleştirilere yanıt veren Nuri Bilge Ceylan ise, festivalde bulunma nedeninin "sanatı ve genç sinemacıları desteklemek" olduğunu vurguladı. Ceylan, siyasi tartışmalardan uzak durduğunu belirterek, katılım kararının tamamen sinemasal motivasyonlarla alındığını dile getirdi.

Fajr Film Festivali, her yıl İran Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı'nın desteğiyle düzenleniyor ve ülkedeki en önemli sinema etkinliği olarak kabul ediliyor. Bu yıl Ceylan'ın jüri başkanlığı, hem İran'da hem de uluslararası sinema çevrelerinde geniş yankı uyandırmış durumda.

Elif Yeşil
Haberler.com / Kültür Sanat
AK Partili Tayyar'dan dikkat çeken iddia: Öcalan, DEM'e 'Beni anlamıyorlar' diyerek kızmış

İmralı'daki görüşmeden yeni iddia! Öcalan, DEM'e bir konuda kızgınmış
Yediği yemekten öldüğü sanılıyordu, evde gaz tespit edildi

Yediği yemekten öldüğü sanılıyordu, nedeni bambaşka çıkabilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den maç sonunda Galatasaray derbisine özel pankart

Galatasaray maçına özel pankart! Bakın ne yazıyor
Fenerbahçe ve Anadolu Efes, İsrail'e gitmeyecek

İstedikleri olmadı! İki takımımız İsrail'e maç yapmaya gitmiyor
Trabzonspor'dan sponsor olmak isteyen Coca Cola'ya tokat gibi yanıt

Dünyaca ünlü firmanın sponsorluk teklifine tokat gibi yanıt
5 erkek kardeş, farklı şehirlerde aynı işi yapıyor

5 erkek kardeş, farklı şehirlerde aynı işi yapıyor
Fenerbahçe'den maç sonunda Galatasaray derbisine özel pankart

Galatasaray maçına özel pankart! Bakın ne yazıyor
UEFA Avrupa Ligi'nin lideri Midtjylland ilk kez kaybetti

UEFA Avrupa Ligi'nin liderini milli yıldızımız devirdi
Akaryakıta çifte indirim yolda! Tarih belli oldu

Akaryakıtta çifte indirim yolda! Tarih belli oldu
AK Partili Güler: 11. Yargı Paketi kapsamında GSS borçları silinecek

Meclis'e sunuldu! Milyonlarca kişinin borcu siliniyor
Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci

Tüyler ürperten görüntüler! Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci
Aksaray'da kahvehane kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı

Mahalleyi ayağa kaldırdılar: Nedenine inanamayacaksınız!
Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a hapis istemi

Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a büyük şok
Eşini halı sahaya gönderen kadın aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı

Eşini halı sahaya gönderen kadın aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı
Arda Güler Fenerbahçe maçı biter bitmez telefona sarıldı

Fenerbahçe maçı biter bitmez telefona sarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.