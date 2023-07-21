Nükhet Duru ve Cenk Eren'den müzik ziyafeti

Nükhet Duru ve Cenk Eren, geçmişten günümüze sevilen şarkılarını birlikte düet yaparak hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. İkili, aynı zamanda kaybettiğimiz Özkan Uğur'u da anmayı ihmal etmedi. Sahne performanslarıyla da dikkat çeken sanatçılar, hayranlarını kahkahaya boğdu. Programlarına alkışlar eşliğinde son verdiler.