Nükhet Duru: Müzik Beni Büyüttü ve Öğretti

Nükhet Duru, programda her sabah uyandığında güne dans ederek başladığını dile getirdi. Müziğin hayatındaki önemini anlatan Duru, " Şarkılarımı 30 yıl sonra dinlenir mi? Diyerek söylüyorum.

Beni müzik büyüttü, olgunlaştırdı ve öğretti. Her sahneye çıkışımda ilk gün ki heyecanımı hissediyorum. Ellerim ve burnum buz gibi oluyor." Dedi.

"Ele Güne Karşı Şarkısını Almadığım İçin Çok Pişman Oldum"

Program bir itirafta da bulunan Duru, "Ele Güne Karşı şarkısı bana gelmişti. Uymaz diye okumadım. Sonrasında Seyyal Taner aldı. 6 ay içinde söylemeyince MFÖ şarkıyı çıkarttı. Şarkı patlayınca çok pişman oldum." Dedi.

Çocukluk yıllarına da değinen usta sanatçı, "3.5- 4 yaşlarında 4-5 kişi toplandığımızda kendimi hep şov yapmak zorunda hissederdim. Bu durum 11 yaşıma kadar devam etti."