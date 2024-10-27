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Notre-Dame Katedrali 7 Aralık'ta Yeniden Açılıyor

Notre-Dame Katedrali 7 Aralık'ta Yeniden Açılıyor
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2019'daki yangında ağır hasar gören Notre-Dame Katedrali, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla 7 Aralık'ta ziyaretçilerini kabul edecek. Bakanlar, katedral için ziyaretçi başına 5 euro giriş ücreti alınması planını değerlendiriyor.

2019 yılında çıkan yangında ağır hasar gören Fransa'nın ünlü Notre-Dame Katedrali'nin yeniden açılacağı tarih belli oldu.

Paris'in sembolü Notre Dame Katedrali, 2019'da yaşanan yıkıcı yangının ardından başlatılan kapsamlı restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla 7 Aralık'ta yeniden ziyarete açılacak. Fransız bakanlar, katedrale giriş için turistlerden ücret alınması yönünde bir adım atmaya hazırlanıyor.

Kültür Bakanı Rachida Dati, Avrupa'nın birçok önemli dini mekanında giriş ücretinin uygulandığını söyleyerek, Notre Dame için sembolik bir ücret belirlenmesi gerektiğini kaydetti. Ziyaretçi başına 5 euro alarak Notre Dame'ın yılda 75 milyon euro gelir elde edebileceğini aktaran Bakan Dati, böylece hem katedralin korunması hem de diğer tarihi mirasların restorasyonu için kaynak sağlanabileceğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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