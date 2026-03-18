Niğde'de 'Tasavvuf Müziği Konseri' düzenlendi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesince "Tasavvuf Müziği Konseri" gerçekleştirildi.

Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserin açılışında konuşan Belediye Başkan Vekili Muharrem Çifcibaşı, ramazan ayının sonuna geldiklerini söyledi.

Belediye olarak ramazan ayının kentte dolu yaşanması için bir takım etkinlikler yaptıklarını belirten Çifcibaşı, ramazan sokağı kurduklarını, cadde ve ağaçlarının ışıklandırdıklarını ifade etti.

Çifcibaşı, belediyenin sosyal tesislerinde mahalle iftarları düzenlediklerini kaydetti.

Teravih namazı sonrası muhabbet çadırları düzenlediklerini anlatan Çifcibaşı, şöyle devam etti:

"Bunun yanı sıra belediye meclisimizde bütün partilerin oy birliğiyle geçen ay alınan bir kararla günde 1000, toplamda 30 bin Gazzeli kardeşimize iftar vermiş olduk. Bütün Niğdeliler adına belediye olarak Gazze'de iftar verme onuruna da ermiş olduk. Kültür Müdürlüğü her gece hem iftar çadırlarımızda hem de mahallelerimizde çocuklarımıza ve yetişkinlere etkinlikler düzenledi. Şehrimizde güzel bir ramazan yaşanması açısından elimizden geleni yapmaya çalıştık. Vatandaşlarımıza gelecek istekler doğrultusunda kendimizi revize etmek suretiyle gelecek ramazan aylarında daha fazla etkinlikler yapmaya çalışacağız. Bugün de bir ilahi konserimiz var, katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum"

Konuşmanın ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı tarafından Tasavvuf Müziği Konseri verildi.