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Niğde'de "6. Gastronomi Festivali" düzenlenecek

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Niğde'de 2-11 Ekim tarihlerinde "6. Gastronomi Festivali" gerçekleştirilecek.

Niğde'de 2-11 Ekim tarihlerinde "6. Gastronomi Festivali" gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Valilik ve Niğde Belediyesi işbirliğinde Hazım Tepeyran Kültür Merkezi yanındaki alanda düzenlenecek festivalde çok sayıda sanatçı yer alacak.

Çocuk etkinlikleri ile çeşitli kültürel programların da vatandaşlarla buluşacağı festival 2-11 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek.

Kaynak: AA
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