Niğde'de 5. Gastronomi Festivali Başladı

Niğde'de 5. Gastronomi Festivali Başladı
Niğde'de düzenlenen 5. Gastronomi Festivali, Valilik, Belediye Başkanlığı, Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Gastro Niğde Derneği işbirliğiyle başladı. Festival alanında çeşitli gösteriler ve şeflerin katılımıyla gastronomi dolu bir etkinlik gerçekleştiriliyor.

Niğde'de, Valilik, Belediye Başkanlığı, Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Gastro Niğde Derneği işbirliğiyle düzenlenen "5. Gastronomi Festivali" başladı.

Derbent kavşağında bir araya gelen protokol üyeleri, vatandaşlarla festival alanına yürüdü.

Niğde Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve Niğde Belediyesi davul ritim kursiyerleri festival alanında gösteri sundu.

Vali Cahit Çelik, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Niğde'nin tarihin her döneminde ön planda olduğunu söyledi.

Anadolu'da hüküm süren her medeniyetin izlerinin Niğde'de bulunabileceğini aktaran Çelik, "Hitit, Tabal Krallığı, Roma, Selçuklu, Karamanoğulları ve Osmanlı'nın izleri burada. Kentin sadece tarihi anlamda bir zenginliği yok. Doğal anlamda da Türkiye'de ön planda olan yerlerinden birisi." ifadelerini kullandı.

Çelik, doğal güzelliklerde Aladağlar ve Bolkarlar'ın önde geldiğini belirterek şunları kaydetti:

"Bunlarla beraber son yıllarda Niğde'yi gastronomi alanında Türkiye'de ön planda olan iller içerisine aldık. Türkiye'de UNESCO'nun uluslararası gastronomi ağında olan 3 şehrimiz var, Gaziantep, Hatay ve Afyonkarahisar. Coğrafi işaret alan ürünlerimize baktığımız zaman Niğde'nin de gastronomi açısından bu çerçevede uluslararası düzeyde olabilecek yerlerden biri olduğu aşikar. Şu ana kadar kentte 11 ürün coğrafi işaret almış durumda. Festivalimiz hayırlı ve uğurlu olsun."

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de festivale ilk başladıklarında patates ağırlıklı olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"5 yıl önce festival alanına 3 esnafı ricayla getirdik. Bugün ise 280 stant tamamen doldu. Farklı bölgelerden şefler var. Türkiye'den 185, dünyanın farklı bölgelerinden 75, akademik düzeyde 40 olmak üzere 300 şefimiz festival boyunca bizlerle olacak. 10 ülkeden temsilcilerimiz var. Bunlardan biri Filistin. Niğde'nin gastronomi alanında geldiği noktadan çok mutluyuz."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri stantları gezdi.

Şarkıcı Turgay Başyayla'nın bu akşam konser vereceği festival, 23 Ekim'de sona erecek.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Kültür Sanat
500
