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Niğde'de 4. Gastronomi Festivali'nde Sancak Konseri

Niğde'de 4. Gastronomi Festivali'nde Sancak Konseri
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Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin işbirliğiyle düzenlenen 4. Gastronomi Festivali'nde sanatçı Sancak sahne aldı. Katılımcılar, Sancak'ın şarkılarına eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.

Niğde'de 4. Gastronomi Festivali kapsamında sanatçı Sancak sahneye çıktı.

Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi, Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye Aşçılar Federasyonu ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle düzenlenen 4. Gastronomi Festivali kapsamında, etkinlik alanında sanatçı Sancak konser verdi.

Konsere katılan müzikseverler Sancak'ın şarkılarına eşlik ederken bu anlar vatandaşlarca cep telefonlarıyla görüntülendi.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Kültür Sanat

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