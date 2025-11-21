Haberler

Nicaea'dan İznik'e: Sanatla Buluşan Tarih

Bursa'da İznik'i konu alan 'Nicaea'dan İznik'e' adlı sergi, 23 sanatçının eserleriyle açıldı. İznik Türk İslam Eserleri Müzesi'nde, fotoğraf sanatçısı Neslihan Sağır Çetin'in küratörlüğünde düzenlenen sergi, 30 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.

Bursa'da İznik'i konu edinen gravür, resim ve minyatür eserlerinin farklı sanat dallarıyla yorumlanan "Nicaea'dan İznik'e" adlı sergi açıldı.

İznik Türk İslam Eserleri Müzesi Nilüfer Hatun İmareti'nde fotoğraf sanatçısı Neslihan Sağır Çetin'in küratörlüğünde açılan sergide 23 sanatçının eserleri sanatseverlerle buluştu.

Açılış programına İznik Kaymakamı Arif Karaman ve diğer ilgililer ile sanatseverlerin katıldığı sergi, 30 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Kültür Sanat
