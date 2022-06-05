New York Türkevi'nde "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filminin gösterimi yapıldı - Haberler

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New York Türkevi'nde "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filminin gösterimi yapıldı

AA - Kasım İleri - Kültür Sanat
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New York Türkevi'nde 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filminin gösterimi yapıldı

NEW ABD'nin New York kentinde bulunan Türkevi'nde, "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filminin gösterimi gerçekleştirildi.

NEW ABD'nin New York kentinde bulunan Türkevi'nde, "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filminin gösterimi gerçekleştirildi.

Gösterime, filmin başrol oyuncusu Hayat Van Eck de katıldı.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ün ev sahipliği yaptığı gösterime, kentte bulunan çok sayıda Türk katıldı.

Film gösteriminin ardından klarnet virtüözü Serkan Çağrı ve Grubu katılımcılara müzik performansı sergiledi.

AA / Kasım İleri - Kültür Sanat

Tam Gemi Şok Denemeleri Naim Süleymanoğlu New York Türkevi Kültür Sanat Haberler

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