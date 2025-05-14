25 yıl sonra tarihi görüşme! Erdoğan, Trump, Şara ve Selman bir araya geldi

Trump ve Şara bir araya geldi! Tarihi zirveye 2 lider daha eşlik etti
'Bu yıl sıkıntı yaşayacağız' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, o ürünleri tek tek saydı

Ürünlerin isimlerini tek tek saydı: Bu sene sıkıntı yaşayacağız
Pazarlık, taviz, af... PKK'nın fesih sürecine ilişkin kamuoyunun merak ettiği 5 soru yanıt buldu

Fesih sürecine ilişkin kamuoyunun merak ettiği 5 soru yanıt buldu
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Hasan Ekici, Gelecek Partisi'nden istifa etti

Davutoğlu'nun partisinde bir istifa daha! 2 arkadaşının yanına gidiyor

ABD'de Türk Günü Yürüyüşü ve Kültürel Etkinlikler Gerçekleştirilecek

ABD'de Türk Günü Yürüyüşü ve Kültürel Etkinlikler Gerçekleştirilecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, 16-17 Mayıs'ta ABD'nin New York kentinde Türk Günü Yürüyüşü ve çeşitli kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, 16-17 Mayıs'ta ABD'nin New York kentinde Türk Günü Yürüyüşü ve çeşitli kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre; ABD'de Türk diplomatlarının Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilmesine tepki amacıyla ilk olarak 1981'de düzenlenen ve o tarihten bu yana geleneksel hale gelen Türk Günü Yürüyüşü, bu yıl 42'nci kez gerçekleştirilecek. Türk-Amerikan toplumunun birlik ve beraberliğinin yanı sıra ekonomik ve kültürel bağlarını pekiştirmeyi amaçlayan Türk Günü Yürüyüşü kapsamındaki etkinlikler, 16 Mayıs Cuma günü Wall Street'teki Bowling Green Park'ta bayrak çekme töreniyle başlayacak.

PANEL DÜZENLENECEK

Etkinlikler kapsamında 16 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Türkevi'nde 'İttifakın Ötesinde: Değişen Dünyada ABD-Türkiye İlişkilerini Yeniden Düşünmek' konulu bir panel düzenlenecek. Türk ve Amerikalı akademisyenler, bürokratlar, sivil toplum temsilcileri ve medya mensuplarının katılacağı panelde, iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceği güncel küresel gelişmelerle birlikte ele alınacak. Panelde ayrıca Türkiye-ABD ilişkilerinin son yıllardaki ortak sınamaları ile yeni iş birlikleri bağlamında ikili ilişkilerin geleceği değerlendirilecek. Türkevi'nde ayrıca 'Türkiye'nin Değerleri' isimli bir sergi katılımcıların beğenisine sunulacak. 'Türkiye'nin Değerleri' ile Türk halkının köklü geleneklerinden modern sanatına kadar geniş bir yelpazede kültürel mirası dünya ile paylaşılacak.

EN ÖNEMLİ ETKİNLİKLERİNDEN BİRİ

Öte yandan Türk Günü Yürüyüşü de 17 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sabah saatlerinde New York, Madison Avenue, 38th Street'te başlayacak olan yürüyüş, Madison Square Park'ta sona erecek. Türk Günü Yürüyüşü kapsamında; Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı mehter takımı, yürüyüş güzergahında Osmanlı-Türk müziğini icra edecek. Program kapsamında sanatçılar konser verecek, çeşitli gösteriler sahnelenecek. Yürüyüşün ardından Türkevi'nde Türk Amerikan toplumunu bir araya getirecek bir buluşma tertiplenecek. Etkinlikler kapsamında dünyaca ünlü piyanist ve bestekar Fahir Atakoğlu'nun hayat hikayesini konu alan belgesel gösterimi de Türkevi'nde gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra çocuklara özel oyun ve etkinlikler düzenlenecek. Her yıl binlerce kişinin katıldığı Türk Günü Yürüyüşü, Türk-Amerikan toplumunun ABD'deki en önemli etkinliklerinden biri olarak kabul görüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Mayıs ayında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü

Mayıs ayının ortasında kar sürprizi! Kent merkezi beyaza büründü
Pazarda skandal görüntü! Vatandaş o anları böyle kaydetti

Böyle esnaf olmaz olsun! Yaptığı ahlaksızlığı vatandaş böyle kaydetti
Suriye Ekonomi Bakanı, canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti

Canlı yayında ağlayarak Türkiye'ye teşekkür etti
Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir tehlike bekliyor

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike
38 yıl suçsuz yere hapis yattı

38 yıl suçsuz yere hapis yattı! Kararı öğrenince hıçkırarak ağladı
7 marka vatandaşa neler yedirmiş neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu

Neler yedirmişler neler! Zincir marketlerde satılan sucuk ifşa oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.