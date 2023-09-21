Nevşehir'de Toplum Yararına Program Kapsamında İşe Alınacak Personel Belirlendi

Nevşehir'de Toplum Yararına Program çerçevesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı müze müdürlükleri, ören yerleri ile halk kütüphanelerinde çalışacak personel kura çekimiyle belirlendi. 34 kişinin alındığı işe 208 kişi müracaat etti.

Nevşehir'de Toplum Yararına Program çerçevesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı müze müdürlükleri, ören yerleri ile halk kütüphanelerinde çalışacak personel kura çekimiyle belirlendi. 34 kişinin alındığı işe 208 kişi müracaat etti.

Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı müze müdürlükleri, ören yerleri ile halk kütüphaneleri bünyesinde Nevşehir merkez için 22 kişi, Derinkuyu ilçesi için 1 kişi, Ürgüp ilçesi için 5 kişi, Hacıbektaş ilçesi için 6 kişi olmak üzere toplam 34 temizlik personelinin isimleri kura ile belirlendi. Nevşehir 6. Noter Başkatibi İbrahim Özsoy tarafından çekilen kuraya Nevşehir merkezden 148 kişi müracaat ederken, Ürgüp ilçesinden 13 kişi, Hacıbektaş ilçesinden 41 kişi ve Derinkuyu ilçesinden 6 kişi müracaat etti. Müracaatlar çerçevesinde Nevşehir merkezden başvuran toplam 148 kişiden 22, Ürgüp ilçesinden 5, Derinkuyu ilçesinden 1 kişi ve Hacıbektaş ilçesinden 6 kişi kura ile belirlendi. Kurada ismi çıkan asil talihliler, 2 Ekim Pazartesi günü işbaşı yapacaklar. - NEVŞEHİR