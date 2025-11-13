Haberler

Nevşehir'de Çocuklar Ara Tatilde Eğlenceli Etkinliklere Katıldı

Nevşehir Belediyesinin düzenlediği ara tatil etkinlik atölyesinde çocuklar hem eğlendi hem de el becerilerini geliştirdi. Programda resim, sanat, el işi ve masal aktiviteleri yer aldı.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü Çocuk Aktivite Merkezi tarafından gerçekleştirilen programda, öğrenciler, resim, sanat, el işi, masal ve oyun alanlarında el becerilerini, hayal güçlerini ve sosyal yönlerini geliştirmeye yönelik çeşitli etkinliklere katıldı.

Katılımcılar, el beceri atölyesinde yüz boyama ve keçeden maske yapımını öğrendi.

3 ila 10 yaş arası yaklaşık 30 öğrencinin katıldığı etkinlikte, psikolog tarafından farklı konularda bilgilendirme de yapıldı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Kültür Sanat
