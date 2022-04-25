Nesli tehlike altında olan yaban keçileri Munzur Vadisi'nde görüntülendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nesli tehlike altında olan yaban keçileri Munzur Vadisi'nde görüntülendi

AA - Sidar Can Eren - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
Nesli tehlike altında olan yaban keçileri Munzur Vadisi'nde görüntülendi

Tunceli'de nesli tükenme riski taşıdığı için koruma altına alınan yaban keçileri, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda objektiflere yansıdı.

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de nesli tükenme riski taşıdığı için koruma altına alınan yaban keçileri, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda objektiflere yansıdı.

Türkiye'nin önemli milli parkları arasında yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı, il merkezinden başlayarak Ovacık ilçesine kadar uzanıyor.

Yaklaşık 42 bin hektar alandan oluşan milli parkta, bozayı, kurt, vaşak, tilki, su samuru, yaban domuzu, baykuş, kızıl şahin ve yaban keçisi gibi canlılar yaşıyor.

Kentte nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan ve avlanması yasak olan yaban keçileri de milli parktaki ormanlık alanlarda beslenirken görüntülendi.

İzlendiklerini fark eden keçiler daha sonra kayalıklara tırmanıp gözden kayboldu.

AA / Sidar Can Eren - Kültür Sanat

Munzur Vadisi, Türkiye, Tunceli, Milli, Kültür Sanat, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title