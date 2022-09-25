Neşet Ertaş vefatının 10. yılında Sultanbeyli'de anıldı

İSTANBUL - Sultanbeyli Belediyesi, "Bozkırın Tezenesi" Halk Ozanı Neşet Ertaş'ın vefatının 10. yıl dönümü dolayısıyla anma programı gerçekleştirdi. Program çerçevesinde ünlü ozanın eserlerini Orhan Hakalmaz seslendirdi ve bir de sergi düzenlendi.

Türküleriyle tüm gönüllere seslenen Halk Ozanı Neşet Ertaş, vefatının sene-i devriyesinde Sultanbeyli'de anıldı. "Gönülden Gönüle Neşet Ertaş" adıyla düzenlenen anma programında Orhan Hakalmaz, halk ozanının unutulmaz eserlerini seslendirdi. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde yapılan program çerçevesinde Neşet Ertaş'ın görüntülerinin bulunduğu bir sergi de düzenlendi. İlgi gören program yoğun katılımla gerçekleşti.

Programda konuşma yapan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin Halk Ozanı Neşet Ertaş'ın ülkemizin önemli değerlerinden olduğunu belirterek, "Neşet Ertaş gibi nice değerli isim coğrafyamızın önemli kültür hazineleridir. Bu kıymetli hazinenin mirasçıları olarak; değerlerimizi muhafaza ediyor ve evlatlarımıza güçlü bir şekilde aktarmayı görev addediyoruz. Bozkırın Tezenesi olarak bilinen kıymetli Halk Ozanımız Neşet Ertaş'ın vefatının 10. sene-i devriyesi dolayısıyla bu programı düzenledik. Ozanımızın eserleri kıymetli sanatçımız Orhan Hakalmaz ile yine gönüllerimize dokundu. Sanatçımız Orhan Hakalmaz'a ve programımıza ilgi gösteren hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Ebediyete irtihal eden kıymetli ozanımız Neşet Ertaş'ı saygı ve rahmetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.

Programa katılan Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin de yaptığı konuşmada türkülerin kültürümüzde ki yerine değinerek kuşaktan kuşağa aktarılmasında ki öneme dikkat çekti.