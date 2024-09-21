Üye Girişi
Haberler

Nemrut Dağı'na Turist Akını: Kommagene Krallığı'na ilgi artıyor

Nemrut Dağı'na Turist Akını: Kommagene Krallığı'na ilgi artıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'daki Nemrut Dağı, Kommagene Uygarlığı'nın efsanevi kralı Antiochos Teos'un anıtsal alanı olarak ziyaretçi akınına uğruyor. Turistler, dev heykellerin ve tümülüsün bulunduğu zirveye tırmanarak görsel şölen yaşıyor.

ADIYAMAN'da, Kommagene Uygarlığı'nın efsanevi kralı Antiochos Teos'un Nemrut Dağı zirvesinde inşa ettiği anıtsal alanı ziyaretçi akınına uğruyor.

Güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer olarak bilinen 2 bin 206 metre rakımlı Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı'na tırmanan turistler, bulutlu ve sisli havanın eşliğinde Pers ve Helen sanatını bir arada izledi. Soğuk havaya aldırış etmeden dev heykellerin yanına tırmanan turistler, bol bol fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

Kültür Sanat Nemrut Dağı Kommagene Adıyaman turist Kültür Turizm Sanat Şölen Doğa

Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü

"Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördü, ben de öldürdüm"

 İnşaatta facia! Vincin halatı koptu, 2 işçi feci şekilde can verdi

2 emekçi son nefeslerini bu sepetin altında verdi

 Metin Arolat'ın son anları! Hayata döndürmek için her şeyi yaptılar ama olmadı

Hayata döndürmek için her şeyi yaptılar ama olmadı
Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı? Bakan Tekin'den açıklama var

Mülakat sonuçları neden kaldırıldı? Bakan Tekin "Yanlışlıkla tuşa bastık" diyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar FB GS hangi kanalda? FB GS maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? MasterChef tulumba tarifi! En güzel tulumba tarifi! Tulumba nasıl yapılır? Tulumba için gerekli malzemeler! Yıldız Teknik Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül kimdir, kaç yaşında, nereli, branş Bursa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ondokuz Mayıs Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Gaziantep elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Yunusemre, Turgutlu, Akhisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });