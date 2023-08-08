Necip Fazıl Kısakürek'i Anma Konseri Gerçekleştirildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Açık Hava Etkinlikleri kapsamında şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek'i anma konseri düzenlendi. Konserde müzisyen ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen sahne aldı ve Kısakürek'in şiirlerinden bestelenen eserleri seslendirdi. Konser, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin şarkı söylemesi ve hediyelerin verilmesiyle sona erdi.