Necip Fazıl Kısakürek'i Anma Konseri Gerçekleştirildi
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Açık Hava Etkinlikleri kapsamında şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek'i anma konseri düzenlendi. Konserde müzisyen ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen sahne aldı ve Kısakürek'in şiirlerinden bestelenen eserleri seslendirdi. Konser, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin şarkı söylemesi ve hediyelerin verilmesiyle sona erdi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Açık Hava Etkinlikleri kapsamında şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek'i anma konseri gerçekleştirildi.
Millet Bahçesi'ndeki açık hava sahnesinde düzenlenen konserde, müzisyen ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen sahne aldı.
Arzen, orkestra eşliğinde Kısakürek'in şiirlerinden bestelenen "Sakarya Türküsü", "Şarkımız Bizim", "Utansın", "Kaldırımlar", "Surda Bir Gedik Açtık" eserlerini ve sevilen şarkılarını seslendirdi.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Arzen ve orkestrasıyla "Sakarya Türküsü" ile "Türkiye Yüzyılı" şarkısını söyledi.
Ekrem Yüce tarafından Arzen'e çeşitli hediyelerin verildiği konser, fotoğraf çekimiyle sona erdi.