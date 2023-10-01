Nallıhan'da Geleneksel Sof Kumaşı Dokuma Atölyesi

Başkentin Nallıhan ilçesinde geleneksel sof kumaşının dokunması, atölyede yapılan çalışmalarla devam ettiriliyor.

Geleneksel el sanatları öğretmeni Mukaddes Önal, Kocahan Pasajı'ndaki sof kumaşı dokuma atölyesinde yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Unutulmaya yüz tutan bu el sanatının yok olmaması için mücadele verdiklerini belirten Önal, sof dokumasını gelecek nesillere aktarabilmek amacıyla kadınlara yönelik kurslar açtıklarını söyledi.

Nallıhan Halk Eğitim Merkezi ile yürütülen eğitimlerde Ankara keçisinden elde edilen tiftikten sof kumaşı dokumasını öğrettiklerini anlatan Önal, "İlk aşama olarak tiftik lifinin eğrilip iplik haline getirilmesi, sonrasında iplikten sof kumaşın tezgahlarda dokunması, boyanması cendereden geçilerek inceltilmesi gibi konularda öğrencilere eğitim veriyoruz." dedi.

Önal, Osmanlı'da özellikle de saraylarda ve seçkin insanlar tarafından yoğun olarak kullanılan tarihi ve kültürel bu değeri yeniden gün yüzüne çıkarmak için uğraştıklarını ifade etti.