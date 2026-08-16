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Anaokulu öğrencisinin resim sergisi Nallıhan'da açıldı

Anaokulu öğrencisinin resim sergisi Nallıhan'da açıldı
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Nallıhan'da anaokulu öğrencisi Buğrahan Polat'ın annesinin desteğiyle hazırladığı yüzlerce resmi, belediye bahçesinde açılan sergiyle sanatseverlerle buluştu. Anne Gamze Polat, oğluyla gurur duyduğunu belirtti.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, Ahmet Remzi Öntaş Anaokulu öğrencisi Buğrahan Polat'ın yaptığı resimlerden oluşan serginin açılışı yapıldı.

Annesi Gamze Polat'ın desteği ile Nallıhan Belediyesi Ek Hizmet Binası bahçesinde resim sergisi açılan Polat, resim yapmayı çok sevdiğini söyledi.

Anne de oğluyla gurur duyduğunu belirterek, "Resim yapmayı çok seviyor. Anaokulu öğrencisi olduğu halde yüzlerce resim çizdi. Biz de kendisine destek olduk. İlk sergimizi açtık." dedi.

Kaynak: AA
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