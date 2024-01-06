Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Muzaffer Sarısözen'in vefatının 61. yılında anma konseri verdi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Devrim Ersöz ve Gültekin Çelik'in konuk ses sanatçısı olarak katıldığı programda şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koro ses sanatçıları, solo ve koro halinde Sarısözen'in derlediği türküleri seslendirdi.

Ayrıca Sivas halk oyunu ekibinin oynadığı Sivas halayları ve efelerin zeybek oyunu programa renk kattı.

Programı İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Baker, koro müdürü Davut Kaya ve müzikseverler izledi.