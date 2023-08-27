Mustafa Yıldızdoğan Adana'da konser verdi

Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan, Adana'nın Karaisalı ilçesinde düzenlenen '538. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri' kapsamında sahneye çıktı. Konserde sevilen şarkılarını seslendiren Yıldızdoğan'a müzikseverler de eşlik etti. Etkinliğe Karaisalı Kaymakamı, Belediye Başkanı ve vatandaşlar da katıldı.

Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan Adana'nın Karaisalı ilçesinde gerçekleştirilen "538. Geleneksel Kızıldağ Karakucak Güreşleri" kapsamında sahneye çıktı.

Karaisalı Belediyesi tarafından, Kızıldağ Yaylası Lahanalık mevkisinde düzenlenen konsedre, Mustafa Yıldızdoğan sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konser için alanı dolduran müzikseverler de Yıldızdoğan'a parçalarını söylerken eşlik etti.

Sanatçılar Ömer Bulut ve Şimal Saraç'ın da sahne aldığı etkinliğe, Karaisalı Kaymakamı Mert Kumcu, Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.