Mustafa Ceceli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konserinde Bursalıları Coşturdu

Mustafa Ceceli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konserinde Bursalıları Coşturdu
Güncelleme:
Bursa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Mustafa Ceceli konseri, Bursalı vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, etkinlikte vatandaşlarla birlikte 'Onuncu Yıl Marşı'nı söyledi. Konser, Ceceli'nin popüler eserleriyle bir bayram coşkusu yaşattı.

Bursa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında şarkıcı Mustafa Ceceli konser verdi.

Yıldırım Belediye tarafından Bayrak Alanı'nda gerçekleştirilen konsere, Bursalı vatandaşlar yoğun ilgi göstererek konsere saatler öncesinde alanı doldurdu.

Konser öncesinde Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz Bursalı vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlayarak şarkıcı Mustafa Ceceli ile "Onuncu Yıl Marşı"nı söyledi.

Şarkıcı Ceceli, "Kervan", "Es", "Salıncak" ve "Bedel" gibi şarkılarını alanı dolduran müzikseverler eşliğinde söyledi.

Konser sonunda Mustafa Ceceli ve orkestrasının performansı, Bursalı vatandaşlar tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Kültür Sanat
