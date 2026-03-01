Haberler

Arabeskin efsanesi "Müslüm Baba"nın hatırası Şanlıurfa'daki müzede yaşatılıyor

Güncelleme:
Arabesk müziğin önemli ismi Müslüm Gürses, Şanlıurfa'da adını taşıyan müzede hayranları tarafından anıldı. Müzede sanatçıya ait özel eşyalar sergileniyor.

Arabesk müziğinin ünlü temsilcilerinden, hayranları tarafından "Müslüm Baba" olarak bilinen Müslüm Gürses, vefatının 13. yılında memleketi Şanlıurfa'da adını taşıyan müzede sevenleri tarafından anılıyor.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 3 Mart 2013'te hayatını kaybeden Şanlıurfa doğumlu Gürses'in adına 1 Ekim 2013'te "Müslüm Gürses Müzesi" açıldı.

Müze, yaklaşık 5 yıl önce Karaköprü Belediyesi tarafından yaptırılan Yaşam Parkı'ndaki yeni yerine taşındı.

Kendine has tarzı ve yorumuyla milyonların sevgisini kazanan Müslüm Gürses'e ait çok sayıda özel eşyalarının sergilendiği müze, 13 yıldır sevenlerini misafir ediyor.

Müzede, sanatçının bal mumundan heykeli, taş plakları, kasetleri, müzik aletleri, ödülleri, çocukluk ve gençlik yıllarına ait fotoğrafları, kıyafetleri ile ayakkabıları gibi özel eşyaları sergileniyor.

"Sanatı halk içindi, sevda içindi"

Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AA muhabirine, Şanlıurfalı sanatçı Müslüm Gürses'i vefatının 13. yılında rahmetle andıklarını söyledi.

Müslüm Gürses gibi önemli sanatçıların dünyaya ve insanlığa mal olduğunu ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu:

"Sevenleri ve etkilenenleri çok oldu. Bir dönem rüzgar gibi esti Müslüm Gürses. Bir hemşehrisi olarak anıları ve elbiseleri Nur Hanım (Muhterem Nur) tarafından Karaköprü Belediyemize bağışlanmıştı. Belediyemiz Yaşam Parkı'ndaki müzede Müslüm Gürses'i yaşattı. Yılda yaklaşık 25 bin ziyaretçi müzemizi ziyaret ediyor. Sürekli ziyaretçi artışı oluyor. Sanatçının kıymetini ve değerini bilmemiz lazım. Sadece vefat etme ile bitmiyor. Duyguları hala insanların beyninde sevdasında ve yüreğinde, Müslüm Gürses öyle bir sanatçı. Buradan tekrar özlemle, hasretle yad ediyorum. Gerçekten özledik, ben de Müslüm dinlerdim. Anlamında çok büyük derinlikler vardı. Sanatı halk içindi, sevda içindi. Kendisi dünyada gerçek anlamda baba olmadı ama manevi anlamda tüm gençliğe de baba olarak vefat etmeyi nasip etti. Allah'tan rahmet diliyorum."

"Şarkılarıyla büyüdük"

"Müslüm Baba"nın ölümünün 13. yılında müzeyi ziyaret eden Mehmet Demir ise "Çocukluktan beri seviyoruz, şarkılarıyla büyüdük. Ziyarette ister istemez duygulandım. Hep onun şarkılarını dinledik, onunla büyüdük. Hayatımız Müslüm Baba, yani bu anlatılmaz yaşanır ancak. Allah rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin, nur içinde yatsın. Çocuğu hiç yoktu ama o herkesin babasıdır, bizim babamızdır." diye konuştu."

