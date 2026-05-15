Muş'ta el emeği ürünler sergilendi

Muş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gençlik merkezlerinde eğitim gören kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Muş'ta Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında, Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren gençlik merkezlerinde kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği ürünler sergilendi. Gençlik merkezlerinde açılan kurslarda eğitim alan kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el sanatları, dekoratif ürünler ve çeşitli tasarım çalışmaları düzenlenen sergide vatandaşların beğenisine sunuldu. 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında açılan sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, ziyaretçiler stantları dolaşarak ürünleri yakından inceleme fırsatı buldu. Kursiyerlerin hazırladığı çalışmaların büyük beğeni topladığı etkinlikte, gençlerin sanatsal ve kültürel faaliyetlere yönlendirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Sergiyi ziyaret eden Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, gençlere yönelik sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin devam edeceğini belirterek, benzer etkinliklerle kursiyerlerin çalışmalarını vatandaşlarla buluşturmaya devam edeceklerini kaydetti. Kılıç, "Gençlik Haftası kapsamında sadece kültürel faaliyetler değil, aynı zamanda sportif ve sanatsal faaliyetlerimiz de mevcut. Burada gördüğümüz eserlerin yanı sıra diğer merkezlerimizde ve tesislerimizde de birçok çalışmayı sergiliyor, sahalarımızda çeşitli turnuvalar düzenliyoruz. Bugün burada çok anlamlı bir sergi gerçekleştirdik. Gençlik merkezimizde bir yıl boyunca yapılan el sanatları eserlerini vatandaşlarımızın beğenisine sunduk. Gençlerimizin emek vererek hazırladığı eserleri burada sergiliyoruz. Bizim buradaki temel amacımız, gençlerimizi bağımlılıktan uzak tutmaktır. Gençlerimiz buralara gelip bu eserleri ortaya koyuyor ve zamanlarını verimli bir şekilde geçiriyor. Çünkü burada olmazlarsa kötü alışkanlıklarla karşı karşıya kalabilirler. Biz de önleyici faaliyetler kapsamında bu çalışmaları yürütüyoruz. Burada gerçekten çok değerli eserler ortaya çıkmış. Ben zaman zaman kurslarımızı gezip yerinde incelemeler yapıyor, gençlerimizle sohbet ediyorum. Çok güzel çalışmalar var. İnşallah ileride büyük sanatçılar olur ve kendi sergilerinizi açarsınız diye onları teşvik ediyoruz. İmkanı ve boş vakti olan tüm gençlerimizi ve vatandaşlarımızı gençlik merkezlerimize bekliyoruz" dedi.

Gençlik merkezinde çalışmalarını yürüten usta öğretici Tülay Işık, "Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergimizin bugün açılışını gerçekleştirdik. Yıl boyunca ortaya koyduğumuz çalışmaları sergileme imkanı bulduk. Bu süreçte bizlere destek veren gençlik merkezi yönetimine ve kursiyerlerimize teşekkür ediyoruz. Yıl boyunca yaklaşık 150 kursiyere ulaştık. Burada amacımız sadece hobi kazandırmak değil, aynı zamanda gençlerimizi sanatla buluşturarak terapi niteliğinde bir ortam oluşturmak. Faydalı olabiliyorsak ne mutlu bize. Kurslarımızda ahşap işlemeciliği başta olmak üzere su kabağı ve çini işleme gibi çeşitli alanlarda eğitimler veriyoruz. Sanat terapisi kapsamında yürüttüğümüz çalışmalarla gençlerimizin gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu faaliyetlerin sürdürülebilmesi için elimizden gelen desteği vermeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı