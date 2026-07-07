'Babamın Damadı' filminde 400 Muşlu genç kamera karşısına geçti

Muş'ta çekimleri tamamlanan "Babamın Damadı" sinema filminde yerel cast çalışmalarını yürüten tiyatro oyuncusu Bora Balcı'nın organizasyonuyla yaklaşık 400 Muşlu genç filmde rol aldı.

Muşlu yapımcı Fırat Erez'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Yasemin Türkmenli'nin üstlendiği "Babamın Damadı" sinema filminin Muş'taki çekimleri tamamlandı. Kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen çekimlerde, yerel cast çalışmalarını üstlenen tiyatro oyuncusu Bora Balcı'nın organizasyonuyla yaklaşık 400 Muşlu genç figüran ve yardımcı oyuncu olarak kamera karşısına geçti.

Balcı yaptığı açıklamada, "Babamın Damadı filmi gibi değerli bir projede yerel cast çalışmalarını yürütmek ve yaklaşık 400 Muşlu genci bu filmde kamera karşısına çıkarmak benim için büyük bir gurur oldu. Muş, yalnızca tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda yetenekli ve sanata ilgi duyan gençleriyle de dikkat çeken bir şehir. Bu projeyle birçok gencimizin ilk kez bir film setini görmesine, profesyonel bir ekiple çalışma deneyimi yaşamasına vesile olduk. Bunun gelecek adına önemli bir başlangıç olduğuna inanıyorum. Bu süreçte emeği geçen yapımcımız Fırat Erez'e yönetmenimiz Yasemin Türkmenli'ye tüm teknik ekibe ve özveriyle çalışan Muşlu gençlerimize teşekkür ediyorum. En büyük temennim, bu filmin Muş'ta sinema ve tiyatro alanında yeni projelerin önünü açması ve daha fazla gencimizin sanatla buluşmasına katkı sağlamasıdır. Katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyorum" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı