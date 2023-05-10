Muratpaşa Belediyesi'nden Aşık Mahzuni Şerif anma gecesi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, vefatının 21'inci yılında Sabahat Akkiraz'ın sahne aldığı Aşık Mahzuni Şerif anma gecesi ve bahar konserinde, 'Bahar her şeyiyle ağırlığını hissettiriyor' diye konuştu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, vefatının 21'inci yılında Sabahat Akkiraz'ın sahne aldığı Aşık Mahzuni Şerif anma gecesi ve bahar konserinde, "Bahar her şeyiyle ağırlığını hissettiriyor" diye konuştu.

Büyük hak ozanı, ardında 453 plak, 58 kaset bırakan Aşık Mahzuni Şerif, vefatnın 21'inci yıl dönümünde Antalya'da Muratpaa Belediyesi'nce Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlenen bahar konseriyle anıldı.

Başkan Uysal ve eşi Ümran Uysal'ın da katıldığı gecede Türk halk müziği sanatçısı İlke Türkdoğan ve türkülerin güçlü sesi Sabahat Akkiraz sahne aldı. Geceye vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Türkan Şoray Kültür Merkezi'nin salonu hınca hınç dolarken, salona giremeyenler fuayeye kurulan LED ekrandan konseri takip etti.

Başkan Uysal, gecede yaptığı konuşmada, "Bahar her şeyiyle ağırlığını hissettiriyor. Her gün bir önceki günden daha güneşli, daha umutlu, daha moralli. Daha sevgi dolu, daha dirençli. Daha özgür olmaya doğru adımlar atıyoruz" diye konuştu.

Konuşmasını "Pir Sultan'ım dostlar yardım etmez mi/ Mümün bağında bülbül ötmez mi/ Gayri çektiğimiz yetmez mi/ Kalkalım bakalım nice olursa olsun" dizeleriyle tamamlayan Başkan Uysal, salonu dolduranlardan büyük alkış aldı.

Gecede Aşık Mahzuni Şerif'in türkülerini seslendiren Sabahat Akriraz, unutulmaz konserinin ardından Başkan Uysal'a teşekkür ederek, "Siz onu çok seversiniz o sizi çok sever. Yine görüşelim. Hoşça kalın" dedi.