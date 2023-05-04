Murat Karahan AKM'de sanatseverlerle buluştu

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni tenor Murat Karahan, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu. Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli opera sanatçılarından olan Karahan, birçok eseri seslendirdi ve seyirciler tarafından dakikalarca alkışlandı.