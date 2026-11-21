Muğla Yatağan'da "Bizim Oğlan" dizisinin çekimleri mahalle sakinleriyle başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Akgedik Mahallesi'nde "Bizim Oğlan" adlı komedi dizisinin çekimlerine başlandı. Profesyonel oyuncularla mahalle sakinlerinin rol aldığı dizinin ilk bölümü 27 Kasım'da yayımlanacak.
Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Akgedik Mahallesi'nde, yöresel yaşamı ve Ege kültürünü konu alan "Bizim Oğlan" adlı komedi dizisinin çekimlerine başlandı.
Çekimleri Akgedik Mahallesi'nde gerçekleştirilen dizide profesyonel oyuncuların yanı sıra mahalle sakinleri de rol alıyor.
Yönetmenliğini Abdul Samet Mavi'nin üstlendiği yapımda, Ege'nin köy yaşamı, yöresel kültürü ve insan hikayeleri mizahi bir dille anlatılıyor.
Ege şivesi, köy hayatı ve evlilik baskısı üzerinden gelişen hikayesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin ilk bölümü 27 Kasım'da yayımlanacak.
Dizinin Muğla'nın yerel kültürünü ve yöre insanının yaşamını ekranlara taşıması hedefleniyor.