Muğla Valisi İdris Akbıyık, Datça'da Badem Çiçeği Festivali'ne katıldı

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Datça ilçesinde düzenlenen 5. Badem Çiçeği Festivali'nin üçüncü günü etkinliklerine katıldı.

Vali Akbıyık, Datça Belediyesi zeybek ekibinin gösterisiyle karşılandı. Akbıyık daha sonra tarihi keşkek taşında buğday ezdi, Mehmet Ali Konağı'nı ve tarihi Reşadiye Camisi'ni dolaştı.

Stantları gezip satıcılarla sohbet eden Akbıyık, Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliklere katıldı.

Akbıyık, konuşmasında, yeryüzü cenneti Muğla'nın incisi Datça'da bulunmanın ve yaşamanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Festivalde emeği geçenlere teşekkür eden Akbıyık, "Datça, Muğla'nın çok özel bir yeri. Tarihi, kültürü, denizi, doğası, gastronomisi, havası ve bademiyle çok özel bir yer. Datça nurlu bademine coğrafi işaret alan Muğla Ticaret ve Sanayi Odamıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, Datça nurlu bademinin, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil numarasıyla coğrafi işaretini aldığını hatırlattı.

Vali Akbıyık'a Datça Kaymakamı Murat Atıcı, Belediye Başkanı Gürsel Uçar eşlik etti.

Festival, yarın sona erecek.